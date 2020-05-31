شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة 4 مذيعين زملائها بكورونا.. رضوى الشربيني: «كنت عارفه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار علقت الإعلامية رضوى الشربيني على الأخبار المتداولة بنشر صورة زملائها الـ4 عبر حسابها على Instagram وكتبت معلقة: «الخبر ‏‏ ده أنا عارفاه من إمبارح وماكنتش عايزه ابقى أول الناس اللى بتنقله.. الحقيقه إنه خبر مؤلم هو إصابة زملائى في قناه‎ CBC extra ‎بفيروس الكورونا».‏ أضافت: «أرجوكم تدعوا لهم لأنهم كانوا بيشتغلوا على الهوا ٢٤ ساعة تقريبا علشان الناس.. ادعوا لهم هما وأهاليهم وزملائهم لانه ‏الموضوع حقيقى مش بسيط».‏ الوضع في مصر

اصابات Advertisements 24,985

تعافي 6,037

وفيات 959

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