شكرا لقرائتكم خبر عن ريم الشمري في فيديو جديد: «أمي مصرية.. لكني مواطنة كويتية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ردت الكويتية ريم الشمري على الانتقادات الموجهة لها من قبل المصريين وبعض أبناء بلدها، بسبب هجومها على الجاليات المصرية بالكويت ومطالبتها بطرد العمالة المصرية رغم أن والدتها تحمل الجنسية المصرية.

وأوضحت «الشمري» من خلال فيديو جديد لها أن والدتها بالفعل مصرية الجنسية، قائلة: «أمي مصرية ومين قال مبحبش مصر، أنا بحب مصر وطول عمري بروحها».

وظلت على موقفها الهجومي على الجالية المصرية، مضيفة: «مش معنى أن أمي مصرية اني أسكت على بلدي، صحيح أمي مصرية لكني مواطنة كويتية».

وأثار الفيديو الذي تم تداوله خلال الأيام الماضية لريم الشمري، وهي تهاجم الجالية المصرية بالكويت وتطالب بطرد العمالة المصرية، غضب الشعب المصري وكذلك عدد كبير من الشعب الكويتي.

وهاجم عدد من رواد موقع التغريدات القصيرة من أبناء الدولتين ريم الشمري، مدشنين هاشتاج يحمل اسمها، ليتصدر الهاشتاج قائمة تريندات الموقع في مصر والكويت أمس السبت.

وعبر المصريون عن غضبهم من حديثها من خلال عدة تدوينات مستشهدين بدور الجيش المصري في تحرير الكويت، كما تدخل عدد من المواطنين الكويتين ليؤكدوا من خلال تغريداتهم أن موقف ريم الشمري لا يمثلهم.

يشار إلى أن ريم الشمري لم تكن الأولى التي أساءت للجاليات الوافدة إلى الكويت، حيث طالبت الممثلة الكويتية حياة الفهد بترحيل مصابي فيرس كورونا المستجد «كوفيد 19» من غير الكويتين من موطنها مع بداية الأزمة.

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