شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 310 مصريين من العالقين بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وصلت مطار القاهرة الدولي، الأحد، رحلتين استثنائيتين سيرتهم شركة مصر للطيران، وشركة «آير كايرو»، لعودة المصريين العالقين بالسعودية وعلى متنهما 310 مصريين من العالقين منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد
وقالت مصادر بمطار القاهرة في تصريات صحفية، الأحد، إن رحلات شركة مصر للطيران رقم ms642، وشركة آير كايرو sm3016 وصلتا المطار قادمتين من السعودية وعلي متنهما 310 مصريين كانوا عالقين، مشيرة إلى أنه وصل على رحلة مصر للطيران 150 مصريًا من العالقين بجدة، ورحلة شركة آير كايرو 160 مصريًا من العالقين بالرياض.
وأضافت المصادر أنه تم إنهاء إجراءات وصولهم وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس «كورونا» عليهم داخل صالة الوصول، وتم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 7 أيام، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .
كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
24,985
-
تعافي
6,037
-
وفيات
959
كانت هذه تفاصيل خبر مطار القاهرة يستقبل 310 مصريين من العالقين بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.