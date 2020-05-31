شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 310 مصريين من العالقين بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت مطار القاهرة الدولي، الأحد، رحلتين استثنائيتين سيرتهم شركة مصر للطيران، وشركة «آير كايرو»، لعودة المصريين العالقين بالسعودية وعلى متنهما 310 ‪ مصريين من العالقين منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد

وقالت مصادر بمطار القاهرة في تصريات صحفية، الأحد، إن رحلات شركة مصر للطيران رقم ms642، وشركة آير كايرو sm3016 وصلتا المطار قادمتين من السعودية وعلي متنهما 310 مصريين كانوا عالقين، مشيرة إلى أنه وصل على رحلة مصر للطيران 150 مصريًا من العالقين بجدة، ورحلة شركة آير كايرو 160 مصريًا من العالقين بالرياض.

وأضافت المصادر أنه تم إنهاء إجراءات وصولهم وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس «كورونا» عليهم داخل صالة الوصول، وتم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 7 أيام، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .