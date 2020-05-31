شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء عمليتي ولادة لمصابتين بـ«كورونا» في «عزل تمي الأمديد» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن مستشفى العزل بتمى الأمديد تشهد حاليًا حالتي ولادة لحالتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف «مكي» في تصريحات صحفية، الأحد، أن «سيدتان دخلتا مستشفى العزل بتمي الأمديد، وهما في الشهر التاسع من الحمل، وكانتا إيجابي كورونا، وأثناء وجودهما داخل العزل ظهرت عليهما أعراض الولادة والطلق، فتم استدعاء اثنين من الأطباء المتخصصين في النساء والولادة، وطاقم التمريض، وجار حاليًا عملية الولادة للسيدتين».

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن حالة السيدتين مستقرة، ولا يوجد خطورة على حياتهما، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتقال العدوى خلال إجراء عملية الولادة.

وأوضح «مكى» أن «الفريق الطبى الذي شارك في عملية الولادة للحالتين يضم الدكتور جمعة جادو، استشارى النساء بالسنبلاوين، ورئيس الفريق، والدكتور أحمد الدسوقي، استشاري الجراحة، ومدير الحجر الصحي، والذى أصر على قيامه بدوره الطبي، وساعد في العمليتين، والدكتور محمد أمير أبوالفتوح، مدرس التخدير بجامعة المنصورة، والدكتور سراج، نائب مدير الحجر الصحي».

يذكر أن مستشفي العزل بتمى الأمديد تستقبل حالات الإصابة من المحافظات المجاورة ومنها محافظات «دمياط، والشرقية، وكفرالشيخ، والغربية».

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إجراء عمليتي ولادة لمصابتين بكورونا بعزل تمي الأمديد

إجراء عمليتي ولادة لمصابتين بكورونا بعزل تمي الأمديد

إجراء عمليتي ولادة لمصابتين بكورونا بعزل تمي الأمديد

إجراء عمليتي ولادة لمصابتين بكورونا بعزل تمي الأمديد