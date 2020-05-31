شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم ريهام السهلي وإلهام نمر.. إصابة 5 إعلاميين بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب خلال الساعات الماضية 5 إعلاميين بفيروس كورونا، فيما يجري حاليا فحص المخالطين لهن بمدينة الإنتاج الإعلامي ومبنى التليفزيون المصري.

وشملت حالات الإصابة، إصابة المذيعة إلهام نمر بشاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري بفيروس كورونا، والمذيعة ريهام السهلي بفضائية «أكسترا نيوز»، ومكوثها الآن في أحد مستشفيات العزل التابعة لوزراة الصحة لتلقى العلاج، والمذيعة المصرية آية عبدالرحمن، والإعلامية داليا أبوعمر، ومذيع «نغم إف إم» عمرو صلاح.

وكتبت آية عبدالرحمن، على صفحتها الشخصية بموقع «فيسبوك»، «الحمدلله تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا»، مطالبة بالدعاء لها بالشفاء.

وأضافت آية عبدالرحمن، «ببلغكم الخبر ده علشان، أولا محتاجة دعواتكم الصادقة اللي من القلب، وثانيًا إني واثقة إن ربنا هيرزقني الشفاء قريبا جدًا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة».

وتابعت آية عبدالرحمن، «هارجع أحكي لكم عن تجربتي مع الكورونا باشا».

وكتب هيثم الفيل، أحد أصدقاء الإعلتمي عمرو صلاح، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: «يا جماعة كل اللي بيحبني يدعي لعمرو صلاح.. عمرو بالنسبه لى مش مذيع أو ممثل اشتغل معايا على مدار سنين.. عمرو بالنسبالي بجد واحد من ولادي والتيم بتاعي أول دخوله الميديا كان معايا.. صدقت موهبته من اول لحظة».

وتابع في كلامه «عمرو الجدعنة والاخلاص والمحبة في الشغل وبره الشغل عمرو واحد من المخلصين القليلين اللي بيعترف بفضل أي حد ومساعدة أي حد ليه نوعيه عمرو دي ما بقتش موجودة كتير أي حد حب برامجنا الحكم بعد المزاولة والجاسوس والمافيا أكيد عارف عمرو صلاح وعمرو من أشطر مذيعين نغم أف أم كمان دلوقتي».

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واختتم كلامه، قائلا: «هتقوم منها يا عمرو إن شاءالله بالسلامة ...كورونا وبتاع إيه...قوم منها عشان نعمل حاجة جديدة إن شاء الله. ربنا يحفظك يا عمرو ويحرسك بعنايته وشكرا يا أحمد محسن إنك عرفتني على طول عشان أكيد في ناس كتير بتحب عمرو ولما تعرف هدعيله».