شكرا لقرائتكم خبر عن فض فرح بقرية «كفر الشيخ خليل» وإزاله الكراسي والأنوار (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح سامي سرور رئيس أبوة المحلية بمركز ومدينة شبين الكوم، إن الوحدة المحلية ببخاتى، قامت اليوم بشن حملة تم على إثرها فض فرح بقرية كفر الشيخ خليل، ورفع وإزاله كافة الاستعدادات للفرح من فراشة وأنوار وكراسى وأدوات الصوت.

وتم تحرير محضر ضد صاحب الفرح، كما شدد رئيس المركز والمدينة على ضرورة المتابعة الدورية للتأكد من توافر كافة الاشتراطات الصحية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

فض فرح بقرية «كفر الشيخ خليل»

فض فرح بقرية «كفر الشيخ خليل»

فض فرح بقرية «كفر الشيخ خليل»

فض فرح بقرية «كفر الشيخ خليل»

فض فرح بقرية «كفر الشيخ خليل»