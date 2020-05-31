شكرا لقرائتكم خبر عن «منوف العام»: تخصيص 130 سريرا لعزل مصابي «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عبدالمنعم عبدالناصف، مدير مستشفى منوف العام، عن تخصيص 130 سريرا للعزل لمصابي جائحة كورونا المستجد «كوفيد 19»، وتخصيص 14 سريرا للعناية لنفس الغرض، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية والدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، الذين يباشرون تطورات الأحداث وسير العمل لحظة بلحظة.

من جانبه قال الدكتور محمد سلامة، وكيل المستشفى، إن إدارة المستشفى بالتعاون مع كافة الأطقم الطبية والتمريضية تمكنوا جميعا من إخلاء عشرات الأسرة في وقت قياسي استعدادا لاستقبال الإصابات سواء كانت إيجابية أو مجرد اشتباه، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن قسم الطوارئ والحالات الحرجة يعمل بكامل طاقته من خلال كفاءات متدربة للتعامل مع كافة الحالات، فضلا عن توفير الأدوية المطلوبة للعلاج.

وفي سياق متصل، قال الدكتور حاتم طاحون مدير المستشفى، إن هناك خطة تم وضعها مع انتشار فيروس كورونا بتخصيص المبنى الاقتصادي والفندقي والمبني التذكاري لاستقبال الحالات المصابة، من خلال ممرات خاصة لعدم الاختلاط مع باقي المرضى المترددين على المستشفى، خاصة أصحاب المرضى المزمنة والكلي.

وقال الدكتور محمد حامد حَزَين، نائب مدير العزل بالمستشفى، إن أماكن العزل استقبلت عشرات الحالات سواء كانت اشتباه أو إيجابية بعد التأكد من ذلك من خلال التحاليل والآشعة المقطعية، والتعرف على التاريخ المرضي للمصاب أو لأسرته، مشيرا إلى أن هناك غرفة عمليات برئاسة الدكتور محمد سمير، استشاري القلب ومدير العناية المركزة، الذي بدوره يقوم بتحديد نسب الإصابة وأماكن توجيهها وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدكتور رمضان العطار نائب مدير المستشفى واستشاري الباطنة، والدكتور مدحت السرساوي نائب مدير المستشفى.