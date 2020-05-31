وزير النقل يوجه بالمتابعة المستمرة لإرتداء الركاب للكمامات داخل «السوبرجيت»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، رئيس وقيادات شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (السوبر جيت) بالمتابعة المستمرة والدورية لتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن ارتداء المواطنين للكمامات في وسائل المواصلات العامة ومنها أتوبيسات السوبرجيت.

وأكد الوزير على أهمية الالتزام بهذه القرارت التي تهدف لحماية سلامة وصحة المواطنين والمجتمع خاصة مع توفير الشركة كمامات وقائية للبيع داخل منافذ مكاتب الحجز لمن لا يرتدي الكمامات.

كما شدد الوزير على ضرورة الالتزام بإتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا من حيث ارتداء العاملين للكمامات، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم المستمر لمقر وجراجات الشركة ومكاتب حجز التذاكر، وأماكن الانتظار والأتوبيسات.

كما وجه الوزير بالاستمرار في تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير أسطول الشركة، ورفع الكفاءة الفنية له بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بتعظيم منظومة النقل الجماعى، بما يساهم في مواكبة خطط الدولة التنموية في المحافظات المختلفة.

وزير النقل يوجه السوبرجيت بالمتابعة المستمرة لإرتداء الركاب للكمامات

وزير النقل يوجه السوبرجيت بالمتابعة المستمرة لإرتداء الركاب للكمامات