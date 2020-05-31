شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل رحلة من جدة على متنها 174 راكبًا مصريًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل مطار مرسى علم الدولي جنوب البحر الأحمر، مساء الأحد، رحلة الطيران الثانية خلال أقل من ١٠ ساعات، وكانت قادمة من مطار جدة وتقلّ عددًا من المصريين العائدين من السعودية، بحسب جدول التشغيل المعلن بالمطار لاستقبال المصريين العائدين من عدة دول عربية وأجنبية طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران. وأقلت الطائرة ١٧٤ راكبًا مصريًا وسيخضعون للحجر الصحي لمدة أسبوع فقط وفقا للتعديل الجديد. وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي بمطار مرسى علم، بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم وتجهيز فرق طبية لمراقبة الحالة الصحية للمصريين ومرافقتهم في فنادق الإقامة المخصصة لهم بمدينة مرسي علم، للقيام بإجراءات الفحص الطبي اليومي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساءً والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميًا، وذلك طول مدة لإقامة ٧ أيام. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 24,985

تعافي 6,037

وفيات 959

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مطار مرسى علم يستقبل رحلة من جدة على متنها 174 راكبًا مصريًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.