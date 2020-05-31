شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: خروج ١٠ حالات شفاء من مستشفيات العزل بالمحافظة.. والإجمالي ١١٦ حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

امتدادا للأخبار الساره، في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن خروج ١٠ حالات شفاء بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، من مستشفيات العزل بالمحافظة، حيث تم خروج ٣ حالات من مستشفي العزل بالزقازيق، و٤ حالات من مستشفي العزل بفاقوس، و٢ حالة من مستشفي الصدر، وحالة أخرى من مستشفي حميات الزقازيق، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء إلى ١١٦ بالمحافظة حتي الآن منهم ١٠٠ حالة بعزل الزقازيق، ٦ حالات بالصدر، ٧ بعزل فاقوس، ٣ بحميات الزقازيق.

وأوضح وكيل الوزارة بأن هذه الحالات تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية، وذلك بعد إجراء المسحة الثالثة لهم، وبعد خضوعهم لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفاً بأنه تم التنبيه عليهم بإستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على إتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.

وأشار إلى تحسن الحالة الصحية للعديد من الحالات الإيجابية بمستشفيات العزل بالمحافظة منذ بدء العمل بهم وخروجهم لقضاء فترة العزل المنزلي، مع المتابعة الدورية، وسحب العينات اللازمة لهم، ليصل بذلك إجمالي الحالات إلى ١٤٢ حالة خروج.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبي، والخدمات المعاونة بجميع المستشفيات، على تفانيهم في العمل، والجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة، وحفظ الله مصر وشعبها العظيم.