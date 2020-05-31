شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة مدينة السادات: منع دخول أى شخص الحرم دون ارتداء كمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور أحمد محمد بيومي رئيس جامعة مدينة السادات في المنوفية، تطبيق قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بارتداء الكمامات الواقية من اليوم ولحين صدور إشعار آخر، وأكد الدكتور أحمد بيومي، رئيس الجامعة، إن القرار يشمل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في كليات الجامعة ومعاهدها والإداريين والعاملين في إداراتها المختلفة.

ووجه إدارة الأمن بمنع دخول أي شخص إلى الحرم الجامعى دون ارتداء الكمامة الواقية تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة بخطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية منذ بداية الأزمة.