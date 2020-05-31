شكرا لقرائتكم خبر عن 64 عامًا عمر العلاقات الثنائية المصرية – الصينية.. وتعاون في مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت مصر والصين بمرور 64 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وهو ما تمت ترجمته في عدد من المواقف الدولية، وآخرها التعاون الثنائي في مواجهة فيروس كورونا سواء من خلال المساعدات المتبادلة بين البلدين.

ووجه السفير الصيني في القاهرة، لياو ليتشانج، التحية إلى لسفير أحمد والى، نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية، مشيدا في الوقت نفسه بالتعاون مع الجانب المصرى في مجال التعليم، لافتا إلى أنه تحدث مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، حول الجهود المشتركة للجانبين.

وأشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية «تشاو لى جيان» في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في بكين، بإقامة العلاقات بين البلدين في عام 1956، واعتبارها أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين الجديدة.

وأشار إلى أنه في عام 2014، أقامت مصر والصين شراكة استراتيجية شاملة تحت رعاية شخصية وتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينج، وحققت العلاقات المصرية الصينية تطورا تاريخيا وقفزة كبيرة نحو الأمام، وأسفر التعاون العملي في مختلف المجالات عن نتائج مثمرة، مشيرا إلى أن بلاده على ثقة تامة في مستقبل مشرق للعلاقات الثنائية، وستواصل الصين ومصر تعزيز الربط بين استراتيجيات التنمية في بلديهما، وتعميق وتوسيع التعاون العملي، وبناء علاقات ثنائية تكون نموذجا يحتذى به لبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك بين الصين وأفريقيا.

من جانبها اعتبرت مؤسسة «كيميت بطرس بطرس غالي للسلام والمعرفة» ان العلاقات المصرية الصينية شهدت تقدما كبيرا وقفزة تاريخية نحو الامام في مختلف المجالات خلال السنوات الاخيرة، وأصبحت مثالا يحتذى به.

وأضافت المؤسسة، في بيان لها أن البلدين وقفتا جنبا إلى جنب في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وأثبتتا تعاونهما وتضامنهما في وقت المِحنة والأزمات.

وذكرت المؤسسة بأن الرئيس الصيني شي جين بينج قد قلد عام 2016 الدكتور الراحل بطرس غالي، وسام جائزة المساهمات البارزة للصداقة الصينية العربية وذلك ضمن 10 شخصيات عربية، تقديرا للمساهمات البارزة التي قام بها من أجل تعزيز العلاقات بين الجانبين العربي والصيني.

Advertisements

من جانبه وجه المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصداقة البرلمانية المصرية الصينية ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بالتهنئة لجمهورية الصين الشعبية والحزب الشيوعي الصيني بمرور 64 عاما على العلاقات المصرية الصينية، مؤكدا أن العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين القاهرة وبكين تعتبر نموذجا رائعا للتعاون بين الدول الذي يجب يسود بين مختلف دول العالم لينعم العالم كله بالتنمية والسلام والاستقرار.