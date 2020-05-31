شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للإعلام تبرم بروتوكولات طبية لعلاج المصابين بمرض كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الهيئة الوطنية للإعلام للوقاية من فيروس كورونا وتقديم خدمات طبية متميزة للعاملين بها فقد وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الدكتور عصام عزوز، رئيس الرعاية الطبية بالهيئة، بدراسة إمكانية التعاقد مع مستشفيات تقدم خدمات تشخيص وعلاج مرض كورونا، وعلى الفور تمت دراسة الأمر، وإبرام التعاقد مع الوطنية للإعلام والمركز الطبي لسكك حديد مصر يتم بمقتضاه تقديم الخدمات الطبية لحالات الإصابة بفيروس كورونا لجميع العاملين من فحوصات وعلاج والعزل بالمركز الطبي لمن تستدعي حالته الدخول للرعاية أو العزل المنزلي ويقوم المركز بتوفير فريق طبي بالمتابعة والتواصل مع المريض أثناء فترة العزل المنزلي لمتابعة الحالة، وسيتم الاستقبال والتعامل بالمركز الطبي مع الحالات المصابة من خلال تقديم الكارنيه الذي يثبت تبعية العاملين للوطنية للإعلام أو بخطاب تحويل من الرعاية الطبية.

كما وجه حسين زين بأن يتم بشكل عاجل عقد بروتوكولات طبية جديدة مع مستشفيات أخرى تعالج حالات الإصابة بمرض كورونا، وتتحمل الهيئة الوطنية للإعلام تكلفة بروتوكول العلاج، في إطار حرصها الشديد على سلامة وصحة جميع العاملين ودعماً لأبنائنا في تلك الفترة متمنياً السلامة والشفاء للجميع.