شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل مواعيد العمل بالبنوك اعتبارا من الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى على تعديل مواعيد العمل بالبنوك اعتبارا من بعد غد الثلاثاء الموافق الثانى من يونيو، ليصبح من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً بالنسبة للموظفين.

وجاء التعديل حسب خطاب رسمى نشره محمد الاتربى، رئيس بنك مصر، رئيس إتحاد البنوك على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عصر الأحد، بالتنسيق بين اتحاد البنوك والبنك المركزى، عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل مواعيد حظر السير على الطرق لتصبح من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحاً بدلاً من السادسة.

وتضمنت المواعيد الجديدة لعمل البنوك بالنسبة للجمهور من الثامنة والنصف صباحاً حتى الثانية بعد الظهر.

تعديل مواعيد العمل بالبنوك اعتبارا من بعد غد الثلاثاء الموافق الثانى من يونيو