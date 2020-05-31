شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الموسم الثاني من سلسلة قمة «صوت مصر-تغيير الواقع» على مواقع التواصل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت قمة «صوت مصر» انطلاق الموسم الثاني من سلسلة حوارات «صوت مصر-تغيير الواقع» Narrative Summit-Reshaping Norms وذلك بإذاعة الجزء الثاني من حوار دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والذي تناولت خلاله الإجراءات التي اتخذتها مصر خلال أزمة كورونا والخطط المستقبلية في التنمية.

وكانت قمة «صوت مصر» قد بدأت منتصف إبريل الماضي استضافة مجموعة من الخبراء والمسؤولين، عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لمناقشة تأثير أزمة انتشار فيروس Covid -19 في خلق واقع جديد ومستقبل مختلف في مصر والعالم.

وقالت الإعلامية لمياء كامل مؤسس قمة «صوت مصر» إن الموسم الأول من حوارات «صوت مصر- تغيير الواقع» استطاع تحقيق نجاح كبير وهو ما ظهر في عدد المشاهدات لحلقات الموسم الأول على وسائل التواصل الاجتماعي «Facebook-Instagram-Linkedin-Youtube –Twitter» والتي وصلت حتى هذه اللحظة إلى 1.2 مليون مشاهدة، وحصدت 400 ألف تفاعل من المتابعين لها، فجمهور مواقع التواصل الاجتماعي مختلف في انتماءاته واتجاهاته لذلك حرصنا خلال الإعداد للحلقات أن تكون متميزة في الشكل والمضمون، ففي خلال خمسة دقائق مدة كل حلقة يقدم ضيوفنا من الخبراء معلومة مركزة ورؤية واضحة نستشف بها ملامح المستقبل في ظل الظروف الراهنة؛ وهو ما يتناسب مع جمهور وسائل التواصل خاصة الشباب الذي يريد المعلومة الموثوقة المركزة.

وأضافت «كامل» منذ بدأت قمة صوت مصر في 2016كمبادرة تطوعية من شركة سي سي بلاس للعلاقات العامة والاستشارات الإعلامية، وعلى مدار أربع دورات متتالية وقمة استثنائية في 2019 تحت اسم «صحوة العقول»، نجحنا في خلق منصة تروج للهوية المصرية وتعرض نماذج النجاح والتجارب الإيجابية للدولة المصرية من خلال الجمع بين المسؤولين الحكوميين وأصحاب المشروعات الخاصة والخبراء الدوليين في التخصصات المختلفة، لذلك مع التطورات السريعة التي حدثت في مصر والعالم بسبب أزمة كورونا كان من الضروري أن تشارك قمة صوت مصر بدورها وتوفر مساحة لعرض ما يحدث بوضوح للناس على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أصبحت مصدرا رئيسيا وهاما في الحصول على المعلومات مؤكدة إن قمة «صوت مصر» تسعى أن نكون عنصرا فعالا بإيجابية في المجتمع، ولا نقف كمتلقين للحدث لكننا نشارك ونتفاعل وننظر للمستقبل في ضوء الأحداث الجارية، فالأزمة الحالية فتحت عيوننا أن المستقبل الذي كنا نراه بعيدا أصبح واقعا في خلال أيام، وتغيرت حياتنا وقدرتنا على التعايش واكتساب مهارات جديدة والتأقلم بشكل جيد مع الموقف.

وأشارت «كامل» إن فكرة المشاركة في حوارات «صوت مصر-تغيير الواقع» لاقت ترحيبا من الشخصيات المختلفة سواء المسؤولين الحكوميين أو شركات القطاع الخاص وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك من شركائنا الإعلاميين الذين قدموا لنا دعما كبيرا طوال الموسم الأول في التغطية الإعلامية للحوارات في الصحافة والتليفزيون والمواقع الإخبارية، مضيفة إن فكرة حوارت «صوت مصر-تغيير الواقع» بدأت منذ شهر مارس مع بداية أزمة فيروس كورونا ومع القرارات الجريئة التي اتخذتها الدولة المصرية سواء على المستوى الاقتصادي أو توفير مظلة الحماية الاجتماعية للناس، واستغرق تنفيذ الفكرة ما يقرب من شهر للتنسيق مع ضيوفنا الذين قدموا تحليلا واضحا للوضع الحالي بجانب رؤيتهم المستقبلية للفرص والتحديات التي فرضتها أزمة كورونا.

يشار إلى حوارات «صوت مصر-تغيير الواقع» بدأت باستضافة الدكتور محمود محى الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لشؤون التنمية المستدامة الذي تحدث عن أزمة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد وأولويات التنمية في المستقبل، كما استضافت الحوارات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التي تناولت مؤشرات التنمية وأوليات الإنفاق التي فرضتها أزمة كورونا، وخبير الذكاء الاصطناعي إيهاب مصطفى الرئيس التنفيذي لشركة NI consulting والنائب السابق لرئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» الذي تناول أهمية تطبيقات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، ودينا المفتي المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة «إنجاز مصر» وتحدثت حول التحديات التي تواجه الشركات الناشئة وكيفية الاستفادة من التحولات الرقمية في مجال ريادة الأعمال، كما استضافت الحوارات خلال عيد الفطر حلقات خاصة للنجم أحمد زاهر والإعلامية مها الصغير.

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ومن المقرر أن يشارك في الموسم الثاني الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس وعاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، وخبيرة التسويق السياحي سارة جالو، وسكوت جوثرى خبير التسويق الدولي.

حوارات قمة «صوت مصر-تغيير الواقع»

حوارات قمة «صوت مصر-تغيير الواقع»

حوارات قمة «صوت مصر-تغيير الواقع»