شكرا لقرائتكم خبر عن لمتابعة التزام المواطنين بالكمامات.. محافظ القليوبية يتفقد مواقف سيارات شبرا الخيمة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، لليوم الثاني على التوالي، الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا وإلزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات، حيث قام بجولة تفقدية لعدد من مواقف السيارات العمومية والأقاليم بمدينة شبرا الخيمة في ميدان المؤسسة وكلية الزراعة والزهور بحي غرب شبرا الخيمة وموقف مسطرد بحي شرق شبرا الخيمة لمتابعة ارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي.

وبحسب بيان، الأحد، رافق المحافظ خلال الجولة اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد ونجوى العشيري، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة ومدير إدارة المرور بالقليوبية ومدير إدارة المواقف والسرفيس.

وشدّد المحافظ على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة، حال عدم التزام السائق بارتداء الكمامة أو سمح للمواطنين بالركوب دون ارتداء الكمامات.

وأكد المحافظ أنه يتم متابعة جميع مواقف السيارات وخطوط سير السيارات لمتابعة تنفيذ الإجراءات ورصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية.