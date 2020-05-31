شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يعفي رئيس وسكرتير وحدة محلية وموظف بسبب «خطأ إملائي» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الأحد، إعفاء كل من رئيس الوحدة المحلية بقرية المشرك قبلي التابعة لمركز يوسف الصديق، وسكرتير الوحدة المحلية، والموظف المختص عن إعداد الخطابات للجهات ذات الصلة، وإحالتهم للتحقيق بعد تداول أحد الخطابات بشأن ضرورة ارتداء «الكمامة» للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، في تصريحات صحفية، أن الخطاب الذي تم إرساله به أخطاء إملائية جسيمة غيرت المعنى المقصود من توجيهات التصدي لفيروس كورونا، والتشديد على ضرورة ارتداء «الكمامة» تفعيلاً للإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من العدوى بفيروس كورونا.

وأضاف «التوني» أن الموظف المسؤول عن إعداد الخطاب لم يراع الدقة ولم يلتزم بمهام عمله، كما قام سكرتير الوحدة المحلية بالتوقيع على الخطاب دون قراءته، فيما غاب الدور الإشرافي لرئيس الوحدة المحلية في المتابعة، مما يعد إخلالاً جسيماً بمهام ومتطلبات العمل.

وحصلت «المصري اليوم» على صور ضوئية من الخطاب الذي أعده مسؤولي الوحدة المحلية لتوزيعه على الجهات الحكومية الواقعة تحت إدارتها بضرورة ارتداء الموظفين «الكمامة» لتجنب نقل العدوى.

وجاء في الخطاب المرسل لهذه الجهات «بناء على تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء بضرورة ارتداء»القمامة«من السادة الموظفين الذين يعملون بمقر العمل طرفكم»، ما أدى إلى تغيير المعنى بسبب الخطأ الإملائي الذي وقع فيه مسئولي الوحدة المحلية في كتابة كلمة «القمامة» بدلًا من «الكمامة».

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