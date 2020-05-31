حقيقة تغير اسم شارع سليم الأول باسم المنسي

قامت محافظة القاهرة بنفي خبر إطلاق اسم الشهيد العقيد أحمد المنسي على شارع سليم الأول في حي الزيتون، وأكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية الدكتور حسام فوزي بالتأكيد على أن لجنة التسميات في المحافظة لم تعقد نهائياً في الفترة الخيرة وهي اللجنة الخاصة بتغير كلاً من أسماء الشوارع والمدارس.

قام نائب محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد بالتأكيد على أنه قام بالموافقة على تغير اسم شارع سليم الأول في منطقة الزيتون وذلك بعد أن أثبت التاريخ قيامه في مذابح تبعاً لحق المصريين ولكن حتى الآن لم يتم اختيار جديد لهذا الشارع من خلال اللجنة كما انتشر في الآونة الأخيرة.