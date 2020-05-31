أخبار مصر

استعداد إطلاق الرحلات الجوية

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قام رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة مصر للطيران الطيار رشدي زكريا بالتأكيد على اتخاذ قرار استمرار رحلات الطيران وهذا القرار مؤكد على أن الشركة مستعدة في أي وقت لاستمرار الرحلات وأكدت أن الرحلات المطلقة حتى يوم 15 يونيو هي عبارة عن رحلات استثنائية وغير منتظمة نهائياً لحين أن تقوم حركة الطيران باستمرار باقي الرحلات.

تم التأكيد على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية على الطيارات التي تقوم شركة الطيران بإطلاقها لجميع البلاد هذا لاطمئنان على صحة جميع الركاب وتم التأكيد على أن الشركة جاهزة بشكل نهائية ومنتظرة القرار النابع من الحكومة المصرية فتوقف الطيران منذ يوم 19 مارس السابق كإجراء وقائي للحماية من الإصابة بفيروس الكورونا.

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