أخبار مصر

وزيرة الصحة تدعو المتعافين من كورونا التبرع بالبلازما لمساعدة الحالات الحرجة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/34
  • 2/34
  • 3/34
  • 4/34
  • 5/34
  • 6/34
  • 7/34
  • 8/34
  • 9/34
  • 10/34
  • 11/34
  • 12/34
  • 13/34
  • 14/34
  • 15/34
  • 16/34
  • 17/34
  • 18/34
  • 19/34
  • 20/34
  • 21/34
  • 22/34
  • 23/34
  • 24/34
  • 25/34
  • 26/34
  • 27/34
  • 28/34
  • 29/34
  • 30/34
  • 31/34
  • 32/34
  • 33/34
  • 34/34

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تدعو المتعافين من التبرع بالبلازما لمساعدة الحالات الحرجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، المتعافين من فيروس كورونا ، الذين مر أسبوعين على شفاءهم ، التبرع بالبلازما فى مراكز نقل الدم ، لمساعدة الحالات الحرجة ، مضيفة أننا مازلنا تستخدم الهيدوكسي كلوركين ونتائجه فعالة وإيجابية في الحالات البسيطة.

 

 

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمقر وزارة الإعلام ، يوجد 35 ألف سرير في وزارة الصحة فقط، غير المستشفيات الجامعية التابعة للتعليم العالي، مشيرة إلى إننا نعمل بتكامل منذ اللحظة الأولي وبتنسيق في دعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

 

 

ووجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، الشكر لكل أعضاء الفريق الطبي الذين يقومون بدور كبير في معركة مواجة فيروس كورونا وتابعت متعشمة في كل الاطقم الطبية الخير والقيام بدور اكبر خلال الفترة المقبلة .

 

 

 

AU6A2646
 

 

AU6A2650
 

 

AU6A2662
 

 

AU6A2665
 

 

AU6A2681
 

 

AU6A2684
 

 

AU6A2694
 

 

AU6A2741
 

 

AU6A2763
 

 

AU6A2805
 

 

AU6A2817
 

 

Advertisements
AU6A2823
 

 

AU6A2877
 

 

AU6A2891
 

 

AU6A2898
 

 

AU6A2903
 

 

AU6A2908
 

 

AU6A3048
 

 

AU6A3073
 

 

AU6A3139
 

 

AU6A2493
 

 

AU6A2502
 

 

AU6A2510
 

 

AU6A2516
 

 

AU6A2525
 

 

AU6A2528
 

 

AU6A2582
 

 

AU6A2588
 

 

AU6A2592
 

 

AU6A2603
 

 

AU6A2610
 

 

AU6A2629
 

 

AU6A2633
 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الصحة تدعو المتعافين من كورونا التبرع بالبلازما لمساعدة الحالات الحرجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا