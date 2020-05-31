شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل رحلتين جويتين تقلان 600 مصريا من العالقين بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت مطار القاهرة الدولي ، اليوم الأحد رحلتان استثنائيتان سيرتهما شركة مصر للطيران لإعادة المصريين العالقين بالكويت، وعلى متنهما 600 ‪ مصريا من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وصرحت مصادر بمطار القاهرة ، بأن رحلات شركة مصر للطيران رقم ms3032 ، ms3028 وصلت المطار قادمة من الكويت وعلي متنها 600 مصريا كانوا عالقين هناك، حيث وصل علي الرحلة الأولي 300 مصريآ ، والرحلة الثانية 300 مصريا من العالقين بالكويت، وتم إنهاء إجراءات وصولهم وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول، وتم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 7 أيام ، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .

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كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .