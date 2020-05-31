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التفتيش القضائى يوجه المحاكم بتمكين أعضاء قضايا الدولة بالإطلاع على الجلسات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه قطاع التفتيش القضائى بوزارة العدل، برئاسة المستشار أحمد مختار، رؤساء المحاكم الابتدائية، بتمكين عضو هيئة قضايا الدولة من إيداع المذكرات والمستندات فى الدعاوى والطعون المقامة ضد الجهات التى تنوب عنها، وإطلاع أعضاء الهيئة على ما قدم فى غيبتهم بالجلسات.

جاء نص المنشور أنه نظرا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد والإجراءات المتخذة للحد من انتشار وتفعيلا لقرار مجلس الهيئات القضائية المنعقد يوم 12 مايو نأمل التنبيه بالآتى:

أولا: تمكين عضو هيئة قضايا الدولة أو من يمثله إيداع المذكرات والمستندات فى الدعاوى والطعون المقامة ضد الجهات التى تنوب عنها خلال الفترة من تاريخ إعلانها بالدعوى أو الطعن أو علمها بتحديد الجلسة إلى ما قبل الجلسة المحدد لنظره بثلاثة أيام على الأقل لدى قلم الكتاب إعمالا لنص للفقرة الثالثة من المادة 65 من قانون المرافعات.

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ثانيا: تمكين عضو هيئة قضايا الدولة من الاطلاع على ما قدم فى غيبتهم بالجلسات من مذكرات أو مستندات ومنحه أجلا للرد.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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