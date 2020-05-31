شكرا لقرائتكم خبر عن كثافات مرورية أعلى كوبرى أكتوبر فى اتجاه مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد كوبرى 6 أكتوبر فى اتجاه مدينة نصر كثافات مرورية عالية وتزاحم للسيارات، وذلك تحديدا فى المنطقة أعلى التحرير ورمسيس على الكوبرى، وزادت الكثافات على الكوبرى قبل مخرج التحرير لتستمر حتى مخرج رمسيس، لتبدأ فى الانخفاض بعد ذلك حتى نهاية الكوبرى فى مدينة نصر.

وشهدت محاور القاهرة والجيزة، اليوم الأحد، خلال الذروة الأولى للزحامات ظهور كثافات مرورية متحركة، بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية.

وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى، كما شهد الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤ فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.