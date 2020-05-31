شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات حكومية جديدة فى مواجهة كورونا.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: تعديل مواعيد الحظر ليصبح من 8 مساء لـ6 صباحا.. إجراءات حكومية جديدة فى مواجهة كورونا.

وأقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:1 - تفعيل لجنة الأزمات بكل محافظة.. 2 - ضوابط للمستشفيات الخاصة.. 3 – 340 مستشفى تم تخصيصها للتعامل مع الفيروس.. 4 - تجهيز 36 ليصل العدد إلى 376 مستشفى.. 5 - نصف مليون جرعة علاج جاهزة لأى حالات حرجة بالمستشفيات.. 6 – 5013 وحدة رعاية أساسية مسئولة عن توزيع العلاج ومتابعة المخالطين.. 7 – توفير 8 ملايين جرعة للمخالطين.. 8 - مليونا جرعة للحالات المصابة وتخضع للعزل المنزلى أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى الفيزياء «لغات»القوات المسلحة توجه ضربات جديدة لبؤر الإرهاب بسيناء.. القضاء على 19 تكفيريا ودك عدة بؤر إرهابية.. وتدمير مخزن يحتوى على كمية كبيرة من العبوات الناسفة والدعم اللوجستى

«المتحدة للخدمات الإعلامية» تستعد مبكرا.. دراما 2021 «هجمة مرتدة» و«القاهرة كابول» و«الاختيار 2»فى مشروع مثلث ماسبيرو.. معدلات إنجاز تتحدى فيروس كورونا حبس المتهمين 4 أيام.. النائب العام ينتصر لطفل ذوى الاحتياجات الخاصة بعد ترويعه بكلبلتلبية احتياجات السوق المحلى.. الحكومة تستهدف إتاحة 30 مليون كمامة شهريا.. «الصناعة»: نمتلك فرصة كبيرة لنكون مركزا رئيسيًا لتصنيع الكمامات القماش فى اليوم العالمى للإقلاع عن التدخين.. جهاز الإحصاء: 17.3% من المصريين مدخنين.. 30 مليون فرد يتعرضون للتدخين السلبى بسبب وجود فرد مدخن أو أكثر داخل الأسر«الصحة» توجه برفع درجة الاستعداد القصوى في قطاعتها وترفع شعار «ممنوع الإجازات» تكليف أطباء الزمالة والتكليف القدامى والجدد للعمل بمستشفيات العزل والفرز.. ومحاسبة فورية للمقصرينالنائب العام ينتصر لطفل ذوى الاحتياجات الخاصة بعد ترويعه بكلب فى القليوبية.. حبس المتهمين 4 أيام.. والنيابة توجه إليهما اتهامات بانتهاك المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى.. وتودع الطفل بدور رعاية لذوى الإعاقة «الإسكان»: جهاز مدينة القاهرة الجديدة يستقبل 3466 طلب تصالح بمخالفات البناء «المتحدة للخدمات الإعلامية» تستعد مبكرا.. دراما 2021 «هجمة مرتدة» و«القاهرة كابول» و«الاختيار 2»فى مشروع مثلث ماسبيرو.. معدلات إنجاز تتحدى فيروس كورونا حبس المتهمين 4 أيام.. النائب العام ينتصر لطفل ذوى الاحتياجات الخاصة بعد ترويعه بكلبلتلبية احتياجات السوق المحلى.. الحكومة تستهدف إتاحة 30 مليون كمامة شهريا.. «الصناعة»: نمتلك فرصة كبيرة لنكون مركزا رئيسيًا لتصنيع الكمامات القماش فى اليوم العالمى للإقلاع عن التدخين.. جهاز الإحصاء: 17.3% من المصريين مدخنين.. 30 مليون فرد يتعرضون للتدخين السلبى بسبب وجود فرد مدخن أو أكثر داخل الأسر«الصحة» توجه برفع درجة الاستعداد القصوى في قطاعتها وترفع شعار «ممنوع الإجازات» تكليف أطباء الزمالة والتكليف القدامى والجدد للعمل بمستشفيات العزل والفرز.. ومحاسبة فورية للمقصرينالنائب العام ينتصر لطفل ذوى الاحتياجات الخاصة بعد ترويعه بكلب فى القليوبية.. حبس المتهمين 4 أيام.. والنيابة توجه إليهما اتهامات بانتهاك المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى.. وتودع الطفل بدور رعاية لذوى الإعاقة «الإسكان»: جهاز مدينة القاهرة الجديدة يستقبل 3466 طلب تصالح بمخالفات البناء

وأقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:1 - تفعيل لجنة الأزمات بكل محافظة.. 2 - ضوابط للمستشفيات الخاصة.. 3 – 340 مستشفى تم تخصيصها للتعامل مع الفيروس.. 4 - تجهيز 36 ليصل العدد إلى 376 مستشفى.. 5 - نصف مليون جرعة علاج جاهزة لأى حالات حرجة بالمستشفيات.. 6 – 5013 وحدة رعاية أساسية مسئولة عن توزيع العلاج ومتابعة المخالطين.. 7 – توفير 8 ملايين جرعة للمخالطين.. 8 - مليونا جرعة للحالات المصابة وتخضع للعزل المنزلى أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى الفيزياء «لغات»القوات المسلحة توجه ضربات جديدة لبؤر الإرهاب بسيناء.. القضاء على 19 تكفيريا ودك عدة بؤر إرهابية.. وتدمير مخزن يحتوى على كمية كبيرة من العبوات الناسفة والدعم اللوجستى

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إجراءات حكومية جديدة فى مواجهة كورونا.. غدا بـ"الخليج 365" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.