شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يتابع تنفيذ الإجراءات الوقائية بالإدارات لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، اليوم الأحد زيارة تفقدية لمتابعة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للحفاظ على سلامة العاملين بجامعة حلوان للوقاية من فيروس كورونا وذلك عقب إلزام المجتمع الجامعى بارتداء الكمامة، وحظر دخول أى زائر أو متردد دون الكمامة لأى منشأة أو وحدة أو مستشفى تابعة للجامعة، اعتباراً من 30 مايو الجارى بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطبيق أعلى درجات الوقاية من فيروس كورونا وتنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

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وأوضح رئيس جامعة حلوان بحسب بيان صادر عن جامعة حلوان أنه يتم التواصل بشكل دورى مع إدارة الطب الوقائى بالجامعة لمتابعة أعمال تعقيم وتطهير المبانى والمنشآت كافة، فضلا عن تزويد مداخل ومخارج المبانى بالإدارت والكليات بالمعقمات والمطهرات لتكون متاحة لاستخدام العاملين.

وأكد رئيس الجامعة أن متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد يأتى من منطلق الشعور بالمسئولية والواجب الوطني كما أن الجامعة لا تدخر جهدا فى توفير وتدعيم الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة العاملين بها، داعيا المجتمع الجامعى إلى ضرورة اليقظة والتكاتف لمواجهة هذا التحدى وتجاوزه بسلام.