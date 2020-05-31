شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لإزالة مخالفات البناء بالجيزة وفض حفلى زفاف بشبرامنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة حملاتها لإزالة مخالفات البناء بالتزامن تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث واصل حي الوراق إزالة العقارات المخالفة بشارع الحرية بجوار محور الضبعة وارض الليبي .

وفى السياق تم إزالة عقارات مخالفه بابو النمرس، بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ومتابعة محمود فؤاد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس تم تنفيذ حمله إزالات مكبرة بنطاق قريه طموه بإزاله منزل دور أرضي بدون ترخيص بمساحه 100 متر وإزالة منزل دور ارضي بدون ترخيص بمساحه 120 متر كما تم إزالة 3 اسوار من البلوك الابيض بدون ترخيص على مساحة 120 متر تقريبا.

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وفى جنوب الجيزة تم اليوم برئاسة تيسير عبد الفتاح رئيس الحى ورجال العمل الميدانى إزالة عقار مخالف رقم 30 شارع طارق ربيع الجيزى من شارع الفاتح الجيزة بمعاونة شرطة المرافق بالحى ومازال العمل مستمر .

وفي أطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة في أتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتطبيق قرارات مجلس الوزراء بمنع التجمعات لمنع انتقال العدوى ومحاصرة الفيروس والحد من انتشاره بين المواطنين قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو النمرس برئاسة المهندس محمود فؤاد رئيس المدينة بإلغاء حفلين زفاف في قاعتين للأفراح بشبرامنت بطريق المريوطية السياحي حيث تم الغاء فعاليات حفلين الزفاف ورفع محتويات ومستلزمات وأجهزة الصوت الخاصة بالقاعتين و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك لمخالفتها قرار رئيس الوزراء الخاص بإلغاء الاحتفالات وغلق قاعات الأفراح كتدبير احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين.