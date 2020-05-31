وزير النقل: توفير كمامات داخل منافذ حجز أتوبيسات السوبرجيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
وجّه الفريق كامل الوزير وزير النقل، رئيس وقيادات شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (السوبر جيت) بالمتابعة المستمرة والدورية تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن ارتداء المواطنين للكمامات في وسائل المواصلات العامة ومنها أتوبيسات السوبرجيت.
وشدد الوزير على أهمية الالتزام بهذه القرارت التي تهدف لحماية سلامة وصحة المواطنين والمجتمع خاصة مع توفير الشركة كمامات وقائية للبيع داخل منافذ مكاتب الحجز، لمن لا يرتدي الكمامات، مطالبًا بضرورة الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، من حيث ارتداء العاملين للكمامات واستمرار أعمال التطهير والتعقيم المستمر لمقر وجراجات الشركة ومكاتب حجز التذاكر وأماكن الانتظار والأتوبيسات.
كما وجّه الوزير بالاستمرار في تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير أسطول الشركة، ورفع الكفاءة الفنية له بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بتعظيم منظومة النقل الجماعي، بما يساهم في مواكبة خطط الدولة التنموية في المحافظات المختلفة.
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