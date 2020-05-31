الجيزة: توزيع مطهرات على سيارات النقل الجماعي لتطهيرها قبل صعود المواطنين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:



تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لليوم الثاني، الحملات المكثفة التي تم شنها من أجهزة السرفيس والمرور والأحياء والمراكز لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي، ضمن سلسلة الإجراءات الإحترازية التي وضعتها الدولة لمجابهه فيروس كورونا.

وشدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقاً للقانون، إضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، مؤكدًا سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة فى حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.

وأكد محافظ الجيزة، أن الحملات شملت المرور على مواقف النقل العام والسرفيس والميادين والشوارع الرئيسية حيث يتم إيقاف السيارات للتأكد من التزام المواطنين والسائقين من ارتداء الكمامات حفاظًا على سلامتهم ولتلاشي تطبيق الغرامة المقررة والبالغة 4 آلاف جنيه.

وشدد على أن الحملات ستتم يوميًا للتأكد من التطبيق الحازم ومتابعة ارتداء الكمامات قبل الدخول لأي منشأة حكومية أو خاصة أو مقار البنوك والأسواق والمحال، إلى جانب وسائل النقل الجماعي أو الخاص، موجها رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة التزام المترددين على تلك المنشآت بارتداء الكمامات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.