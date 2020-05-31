وفاة "حربي محسب" عميد بائعي الكتب المستعملة بسور الأزبكية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
توفى ظهر اليوم الأحد، الحاج "حربي حسن محسب"، أحد أقدم وأهم بائعي الكتب المستعملة، بسور الأزبكية، ومن المقرر أن يوارى جثمانه الثرى بمقابر الأسرة في منطقة الإباجية.
ويعتبر بائعوا الكتب المستعملة "محسب" عميد وكبير بائعي سور الأزبكية، بسبب مواقفه الكثيرة في الدفاع عنهم منذ عقود طويلة، وحتى الأزمة الأخيرة بمنع مشاركتهم في معرض القاهرة الدولي للكتاب، إلا بضوابط منها منع بيع الكتب المزورة.
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