أخبار مصر | "تعليم البرلمان": نتوقع انخفاض تنسيق الكليات بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 07:33 مساءً - انت الان تقراء خبر "تعليم البرلمان": نتوقع انخفاض تنسيق الكليات بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقعت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، انخفاض تنسيق الكليات في الجامعات هذا العام، وذلك نظرا للظروف التي يمر بها العالم بعد انتشار فيروس كورونا وحصد الآلاف الأرواح على المستوى الدولي.

وقالت نصر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، اليوم، إن هذا العام يعتبر عام استثنائي عن الأعوام الماضية نظرا لوجود فيروس كورونا، وسيختلف تنسيق الجامعات بسبب الانخفاض الملحوظ في الدروس الخصوصية، والتي كانت تشهد تواجدا كبيرا خلال عام 2019، مما كان يؤدي إلى ارتفاع التنسيق بالكليات، فهذا العام اعتمد الطالب فيه على ذاته، لذلك تتوقع انخفاض تنسيق الجامعات هذا العام"، كما توقعت أيضا سهولة الامتحانات هذا العام.

وأوضحت عضو لجنة التعليم، بأن هناك تخوف شديد من أولياء الأمور، بسبب فيروس كورونا، مطمئنة لا يوجد داعي للقلق، ولكن يجب علينا فقط الإلتزام بالاجراءات ال الوقائية التي اتخذتها الدولة، خاصة أثناء الذهاب إلى لجان الامتحانات، داعيه الله عز وجل أن يوفق طلاب الثانوية العامة، ويحفظ مصر وأهلها من فيروس كورونا.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس، خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى اليوم.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ 5693 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".