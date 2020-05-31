أخبار مصر | بعد تحذيرات الأرصاد الجوية من حالة الطقس.. اعرف الأمراض الناتجة عن ارتفاع الحرارة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 07:33 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد تحذيرات الأرصاد الجوية من حالة الطقس.. اعرف الأمراض الناتجة عن ارتفاع الحرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد البلاد حالة من الطقس السيئ، بدءًا من الغد وتستمر في ارتفاع درجات الحرارة عن معدلها الطبيعي لمدة 3 أيام- بحسب ما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، اليوم.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس يوم الأربعاء المقبل، حيث يسود طقس شديدة الحرارة في كافة المحافظات، وتصل درجة الحرارة إلى 39 على القاهرة والوجه البحري، و40 درجة على شمال وجنوب الصعيد.

وأكدت أن الظواهر الجوية المتوقع حدوثها خلال الأيام المقبلة، وتشمل شبورة مائية على مناطق الوجه البحري، بينما تنشط حركة الرياح على بعض المناطق، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، مما تؤدي إلى إعاقة مستوى الرؤية.

وتستعرض "الخليج 365" في السطور التالية الأمراض الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة:

ضربة الشمس

تعتبر من أخطر الأمراض الناتجة عن التعرض للحرارة الشديدة، وتنتج بعد ممارسة الاعمال لفترات طويلة في ظل وجود ارتفاع شديد في درجات الحرارة مع عدم تناول كميات غير كافية من السوائل.

وتهدد ضربة الشمس الحادة حياة الأنسان، حيث تضعف قدرة الجسم على تنظيم الحرارة، وبالتالي تؤدي الي وفاته في الحال، ومن أعراضها انعدام التعرق، ارتفاع درجة الحرارة يصل إلى 40 درجة، وهذيان، واضطراب في الرؤية، واختلال في التوازن، وأحيانا يصاب الشخص بالإغماء، كما يكون الجلد جاف، وترتفع معدلات ضربات القلب، وينخفض ضغط الدم.

التشنجات الحرارية

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وتعد المؤشر الأول على وجود مشكلة، قد تحدث بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وتكون الأعراض على شكل تشنجات حادة ومؤلمة في العضلات خاصة الساقين والذراعين وجدار البطن والظهر، وتحدث عندما يفقد الجسم قدر كبير من السوائل، ولا يتم تعويضه بالمياه والمشروبات.

الانهاك الحراري

ويسبق الانهاك الحراري عرض ضربة الشمس ويتميز بالتعرق الشديد ولكن مع برودة، ورطوبة وشحوب في الجلد، ودوخة، وعدم وضوح الرؤية وفقدان الوعي، كما يمكن أن يؤدي الي ضعف في النبض مع انخفاض في ضغط الدم، وصداع، وارتباك، وتعب، وغثيان، وتشنجات حرارية، وسرعة تنفس.

ويعرف الانهاك الحراري انه يبدأ فجأة بعد ممارسة عمل زائد، أو وعدم أخذ كميات كافية من السوائل أو المشروبات التعويضية.

طفح الحرارة الوخزي

ويبدأ يظهر على شكل بقع حمراء على الجلد، حيث توصف بوخز إبري اثناء التعرض للحرارة، وذلك لما تسببه من حساسية تحت جلد.

الإعياء الحراري

كما يفقد الجهاز الدوري قدرته في التحكم الحراري، نتيجة التعرض لجهد بدني في الطقس الحار، ومن أعراضه ارتفاع ضربات القلب، وانخفاض كمية التعرق، وحدوث تعب شديد يصاحبه دوخة.