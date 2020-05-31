أخبار مصر | عاجل.. أحد أعضاء البرلمان يؤكد إصابته بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 07:33 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. أحد أعضاء البرلمان يؤكد إصابته بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وناشد "هيكل"، المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، والابتعاد عن أماكن التزاحم، وعدم الاختلاط، واستخدام المعقمات والمطهرات، حتى نتخطى هذه المحنة، موضحًا أنه لم يغلق مكاتبه وأصر على استمرار عملها لخدمة المواطنين.

وأشار عيد هيكل، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، إلى إصابته بكورونا، عقب إجراء تحاليل ثبت إيجابيتها أول أمس، موضحًا أنه التزم بالعزل المنزلي منذ أكثر من ثلاثة أيام، عندما شعر بأعراض الفيروس.

1367 إصابة جديدة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ 5693 متعافيًا.

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وأشار إلى تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

913 حالة وفاة

وقال متحدث الوزارة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".