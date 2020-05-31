أخبار مصر | "سامسونج" تزيد استثماراتها في مصر.. وخط جديد لتصنيع شاشات الحاسب

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 07:33 مساءً - انت الان تقراء خبر "سامسونج" تزيد استثماراتها في مصر.. وخط جديد لتصنيع شاشات الحاسب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تشونكي كوان ، رئيس مجلس إدارة شركة " سامسونج مصر "، اليوم، لبحث قرار الشركة بزيادة استثماراتها في السوق المصرية بقيمة 23 مليون دولار خلال عام 2020، من خلال افتتاح خط إنتاج جديد للشركة لتصنيع شاشات الحاسب الآلي خلال شهر أغسطس المقبل، وكذلك خطة الشركة لضخ استثمارات جديدة على مدار السنوات الخمس القادمة بقيمة 84 مليون دولار.

وقال المستشار محمد عبد الوهاب، إن شركة "سامسونج" ستستفيد من التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار، التي نصّت على تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز الاستثمارية الممنوحة للمشروعات الجديدة، ما فتح آفاقا جديدة لضخ استثمارات ضخمة إلى السوق المصرية.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إلى أن توسعات شركة "سامسونج" ستعمق من قدرة الشركة على تصنيع شاشات الحاسب الآلي في مصر، وتصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي، وإضافة خطوط إنتاج جديدة بتكنولوجيا متقدمة، بحيث تصبح "سامسونج- مصر" مركزاً صناعيًا يغذي الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا باحتياجاتهما من منتجات الشركة، وذلك بعد النجاح الكبير المُحقق على مستوى التصدير لقارة أفريقيا وبعض الدول الأوروبية، حيث تُصدر الشركة 85٪ من إنتاجها للخارج، استفادةً من الحوافز الممنوحة للشركات العاملة تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

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وناقش المستشار محمد عبد الوهاب مع تشونكي كوان ، تنفيذ خطة مشتركة، بين الهيئة وسامسونج، لجذب استثمارات ضخمة في الصناعات المُغذية لنشاط سامسونج في مصر، لتعميق الصناعة المحلية وتوفير المكونات الداخلة في هذه الصناعة الضخمة، مؤكدا تقديم كافة التسهيلات والحوافز للصناعات المُغذية للشركة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، أن خطط سامسونج للتوسع تأتي متسقة مع شهادات المؤسسات الاقتصادية الدولية المتتالية بحق الاقتصاد المصري، وقدرته على مواجهة التداعيات السلبية لأزمة فيروس "كورونا" العالمية، والتعافي السريع من آثارها، اعتمادًا على برنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح الذي تبنته الحكومة المصرية على مدار السنوات الأربع الماضية، إلى جانب ما اتخذته الدولة من إجراءات وتدابير لمواجهة تلك الأزمة، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تسريع خطة التحول الرقمي في الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار للمستثمرين ووكلائهم.

وأشار تشونكي كوان، إلى أن ضخ استثمارات جديدة هو تأكيد على النجاح الذي حققته الشركة في مصر منذ بدء عمل مصنعها ببني سويف، ودليل على ثقة سامسونج العالمية في القدرات التنافسية للمنتج المصري، خاصة قدرات المصنع كونه ينتج الحصة الأكبر من منتجات سامسونج في منطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا، وجنوب أوروبا، مما يسهم في جعل مصر مركزًا رئيسيًا لتصدير أحدث منتجات سامسونج للمنطقة، لافتًا إلى أن مصر تعد من الأسواق الرئيسة لدي شركة سامسونج التي تعمل على تعزيز عملياتها وأعمالها فيها، حيث توظف الشركة بمصر حوالي 2000 عامل حاليًا.