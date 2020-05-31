أخبار مصر | "المحامين" تعلن عودة العمل بمقر وإدارات النقابة غدا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 07:33 مساءً - انت الان تقراء خبر "المحامين" تعلن عودة العمل بمقر وإدارات النقابة غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت نقابة المحامين، فتح أبوابها غدا الاثنين، وإستئناف العمل بالنقابة العامة، ونادي المحامين النهري بالمعادي، وذلك بعد توقفه بسبب إجازة عيد الفطر المبارك، وأعمال التعقيم والتطهير التي استمرت على مدار يومين متتالين بمقر وإدارات النقابة العامة، حفاظا على سلامة الأعضاء، بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتباشر جميع الإدارات بالنقابة العامة، ونادي المحامين النهري بالمعادي مهامها من صباح الغد، كما سيتم استئناف أعمال تجديد الاشتراك السنوي والبطاقة العلاجية، وذلك حرصا على مصلحة الأعضاء. وتناشد النقابة جميع الأعضاء المترددين على مقرها وإداراتها الإلتزام بإرشادات وزارة الصحة، والإجراءات الوقائية، وارتداء الكمامة والقفازات الطبية، والمطهرات حرصا على سلامتهم.

يذكر أن نقابة المحامين برئاسة النقيب العام رجائي عطية، قد خصصت خطا ساخنا برقم (25750971) لتلقي البلاغات من السادة المحامين عن إصابات كورونا أو الاشتباه في الإصابة بالفيروس.‎

وأكدت فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة، أنه يتنواب على الخط أعضاء لجنة المحامين لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه سيتم تسجيل البيانات فور الاتصال على الخط في دفتر مخصص ويتم عقبه إخطار أعضاء اللجنة الستة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن.

وعقدت لجنة متابعة الآثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، المشكلة بقرار من النقيب رجائي عطية، اجتماعها الأول، ظهر أمس، بغرفة أعضاء المجلس في مقر النقابة العامة للمحامين، وترأسه محمد الكسار عضو المجلس، بحضور جميع أعضاء اللجنة، ومجموعة من الأساتذة المحامين المتطوعين الذين تم إضافتهم إلى عضوية اللجنة.

واتفقت اللجنة في اجتماعها على التوصيات الآتية:

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1- السعي إلى توفير مكان للعزل الصحي بالتنسيق مع الجهات المعنية يكون مخصص للسادة المحامين فقط.

2- توفير أدوات الوقاية من الكمامات والمطهرات لجميع المحامين، وذلك بالتنسيق مع النقابات الفرعية، بالإضافة إلى تعقيم جميع غرف المحامين بالمحاكم.

3- توسيع اللجنة بإضافة عضوين من كل محكمة جزئية أحدهما يكون عضو مجلس فرعي.

4- تخصيص خط ساخن لتلقي البلاغات عن الإصابات أو الاشتباه فيها.

5- التواصل مع وزارة العدل، ومجلس القضاء الأعلى لترتيب العمل قبل بداية شهر يونيه.

6- حصر الحالات المصابة من المحامين ومتابعتها بمعرفة أعضاء اللجنة.

7- تشكيل مجموعة طوارئ للعمل من الآن تحت إشراف اللجنة.