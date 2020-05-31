أخبار مصر | بشرى سارة.. 32 معملاً لإجراء فحوصات فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 07:33 مساءً - انت الان تقراء خبر بشرى سارة.. 32 معملاً لإجراء فحوصات فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرضت وزيرة الصحة هالة زايد، بيانًا بإجمالي عدد معامل الوزارة الخاصة بتحليل الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وأوضحت أن هناك 32 معملًا على مستوى الجمهورية يمكنها إجراء هذه التحاليل، كما يوجد 17 معملًا تابعة للمستشفيات الجامعية، معلنة إضافة 8 معامل أخرى تباعاَ خلال هذا الأسبوع لزيادة القوى الاستيعابية لمعامل وزارة الصحة والسكان، ليصبح إجمالي المعامل التي تقوم بإجراء تحليل فيروس "كورونا" المستجد 57 معملًا على مستوى المحافظات، سواء تابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية.

واستعرضت الدكتورة هالة زايد، خلال اجتماع المجموعة الطبية اليوم الأحد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تقريرًا حول معدلات الإصابة في محافظات الجمهورية.

وأكدت أن هناك ست محافظات شهدت أعلى نسبة إصابة بكورونا، وهي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والفيوم، والإسكندرية، والبحيرة، وذلك حتى 30 مايو، بإجمالي 15415 حالة.

1367 إصابة جديدة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى الأمس.

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وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ 5693 متعافيًا.

وأشار إلى تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

913 حالة وفاة

وقال متحدث الوزارة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".