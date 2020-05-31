أخبار مصر | تعقيم مقر إدارة معاشات المحامين بالمعادي (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 07:33 مساءً - انت الان تقراء خبر تعقيم مقر إدارة معاشات المحامين بالمعادي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت النقابة العامة للمحامين، اليوم الأحد، بعقيم وتطهير مقر إدارة المعاشات، في منطقة المعادي.

يذكر أنه تم أمس تطهير وتعقيم مقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس، والشقة الإدارية التابعة للنقابة بعمارة فتح الله.

يأتي ذلك، عقب ثبوت تعرض عدد اثنين من موظفي النقابة العامة بمقر النادي النهري بالمعادي، وكذا ثبوت إصابة أحد العاملين بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته لجنة مواجهة تداعيات وباء كورونا في بيان لها أمس الأول.

كانت فاطمة الزهراء عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أكدت أن اللجنة المشكلة لتلقى البلاغات وحالات الإصابة بفيروس كورونا تلقت بلاغا الساعة الثانية ظهرا بحالة عبد الهادى ابوستيت نقيب النقابة الفرعية للمحامين في بلبيس بالشرقية، لافتة إلي أن تواصلها بمحافظ الشرقية لتوفير مكان لحجزه بعد فشل أكثر من محاولة.

وتابعت: عقب الاتصال بمحافظ الشرقية تم توفير مكان للراحل في مستشفى حميات الزقازيق، مضيفة إنه بعد وصول الإسعاف لنقله توفى علي الفور.

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وأكدت أن الراحل أجرى التحاليل والأشعات اللأزمة، أثبتت اشتباهه بإصابته بفيروس كورونا، متابعة أنه لم يتم إجراء المسحة لوفاته قبل إجراءها.

وخصصت النقابة العامة للمحامين، خطا ساخنا برقم (25750971) لتلقي البلاغات من السادة المحامين عن إصابات كورورنا أو الاشتباه في الإصابة بالفيروس، بتوجيهات من النقيب العام رجائي عطية.

وأكدت فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة، علي أنه يتنواب على الخط أعضاء لجنة المحامين لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه سيتم تسجيل البيانات فور الاتصال على الخط في دفتر مخصص ويتم عقبه إخطار أعضاء اللجنة الستة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن.

ويذكر أن لجنة متابعة الآثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، المشكلة بقرار من النقيب رجائي عطية، عقدت اجتماعها الأول، ظهر أمس، بغرفة أعضاء المجلس في مقر النقابة العامة للمحامين، وترأسه محمد الكسار عضو المجلس، بحضور جميع أعضاء اللجنة، ومجموعة من الأساتذة المحامين المتطوعين الذين تم إضافتهم إلى عضوية اللجنة.

واتفقت اللجنة في اجتماعها على التوصيات الآتية:

1- السعي إلى توفير مكان للعزل الصحي بالتنسيق مع الجهات المعنية يكون مخصص للسادة المحامين فقط.

2- توفير أدوات الوقاية من الكمامات والمطهرات لجميع المحامين، وذلك بالتنسيق مع النقابات الفرعية، بالإضافة إلى تعقيم جميع غرف المحامين بالمحاكم.

3- توسيع اللجنة بإضافة عضوين من كل محكمة جزئية أحدهما يكون عضو مجلس فرعي.

4- تخصيص خط ساخن لتلقي البلاغات عن الإصابات أو الاشتباه فيها.

5- التواصل مع وزارة العدل، ومجلس القضاء الأعلى لترتيب العمل قبل بداية شهر يونيه.

6- حصر الحالات المصابة من المحامين ومتابعتها بمعرفة أعضاء اللجنة.

7- تشكيل مجموعة طوارئ للعمل من الآن تحت إشراف اللجنة.