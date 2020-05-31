أخبار مصر | "شباب الصحفيين" إلى منى مينا: "أيها العجوز الشمطاء.. ارحمي الأطباء من مزاعمك الكاذبة"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 07:33 مساءً - انت الان تقراء خبر "شباب الصحفيين" إلى منى مينا: "أيها العجوز الشمطاء.. ارحمي الأطباء من مزاعمك الكاذبة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت جبهة شباب الصحفيين، أن ظهور منى مينا الدائم على قناة الجزيرة القطرية العميلة المعروفة بعدائها الشديد للدولة المصرية يكشف عن مواقفها المشبوهة وأهدافها الحقيرة.

وأكدت الجبهة أنه حان الوقت على اطباء مصر الشرفاء من جيش مصر الأبيض أن يعلنوا تبرأهم من مني مينا ويرفضوا وجودها ومن على شاكلتها في نقابة الأطباء أو التحدث باسمهم.

من جهته، قال هيثم طوالة، رئيس الجبهة، إنه يجب على المصريين أن يلفظوا هؤلاء المنتفعين والمستغلين للأزمة التي تواجة البلاد وتوجيه الانتقادات للحكومة رغم ما تبذلة وجيشها الأبيض من تضحيات لمجابهة هذا الوباء.

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وأضاف طوالة، أن مساعي هؤلاء المنتفعين مكشوفة للجميع ولو تحب منى مينا التأكد من ذلك عليها الذهاب إلى أي مستشفى من مستشفيات العزل وستري بنفسها حجمها الطبيعي أمام الأطباء الذين يضحون بأنفسهم من أجل مواجهة هذه الجائزة.

وأشار رئيس الجبهة، إلى أن جيش مصر الأبيض يناشد د.مني مينا عدم التحدث باسمهم في وسائل الإعلام المعروفة بعمالتها ومواقفها ضد مصر والنزول بنفسها لمستشفيات العزل لمساعدتهم والتأكد من الجهود المبذولة من جانبهم تجاة مصابي الفيروس اللعين.

ووجهت الجبهة رسالة أخيرة إلى منى مينا قائلة: أيها العجوز الشمطاء ارحمي اطباء مصر من مزاعمك الكاذبة وادعاءاتك الجوفاء وستظل مصر وأطباء مصر بخير بدون أمثالك.