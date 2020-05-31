أخبار مصر | الزراعة: التزام قيادات الوزارة والعاملين بارتداء الكمامة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 07:33 مساءً - انت الان تقراء خبر الزراعة: التزام قيادات الوزارة والعاملين بارتداء الكمامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد السيد القيصر، وزير الزراعة واستصلاح الزراعي، أن جميع قيادات الوزارة بالديوان العام والعاملين فيه التزموا بارتداء الكمامة في اول يوم عمل رسمي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة والمراكز والمعاهد البحثية ومديريات الزراعة والطب البيطري في المحافظات وأيضا المتعاملين معها، بالإضافة إلى استمرار أعمال الرش وتطهير منشآت الوزارة واستخدام أجهزة قياس الحرارة وعدم السماح لأي مواطن بالدخول إلى الهيئات التابعة للوزارة بدون ارتداء الكمامة.

جاء ذلك تنفيذا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وفي إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حفاظا علي سلامة العاملين في القطاع.

وشدد القصير على التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في تأدية الخدمة الزراعية للمواطنين للحد من حركتهم وانتقالهم وأيضا التقليل من التعامل الورقي، لمنع تفشي فيروس كورونا وضرورة الالتزام بتنفيذ التعليمات واتخاذ الاجراءات القانونية نحو من يخالفها.