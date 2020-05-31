أخبار مصر | الزراعة: التزام قيادات الوزارة والعاملين بارتداء الكمامة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 07:33 مساءً - انت الان تقراء خبر الزراعة: التزام قيادات الوزارة والعاملين بارتداء الكمامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد السيد القيصر، وزير الزراعة واستصلاح الزراعي، أن جميع قيادات الوزارة بالديوان العام والعاملين فيه التزموا بارتداء الكمامة في اول يوم عمل رسمي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة والمراكز والمعاهد البحثية ومديريات الزراعة والطب البيطري في المحافظات وأيضا المتعاملين معها، بالإضافة إلى استمرار أعمال الرش وتطهير منشآت الوزارة واستخدام أجهزة قياس الحرارة وعدم السماح لأي مواطن بالدخول إلى الهيئات التابعة للوزارة بدون ارتداء الكمامة.
جاء ذلك تنفيذا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وفي إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حفاظا علي سلامة العاملين في القطاع.
وشدد القصير على التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في تأدية الخدمة الزراعية للمواطنين للحد من حركتهم وانتقالهم وأيضا التقليل من التعامل الورقي، لمنع تفشي فيروس كورونا وضرورة الالتزام بتنفيذ التعليمات واتخاذ الاجراءات القانونية نحو من يخالفها.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كان قد أصدر قرارا بشأن إلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، وذلك لحين صدور إشعار آخر.
ونص قرار رئيس الوزراء على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه.
وفي سياق اخر، أصدر السيد القيصر، وزير الزراعة والاستصلاح الأراضي، تعليماته للدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بضرورة قيام الهيئة ومديريات الطب البيطري في المحافظات بالاهتمام بالتلقيح الاصطناعي كهدف رئيسي تسعى إليه الدولة من أجل تحسين السلالات الوراثية.
وأوضح القصير، أن الدور الرئيسي لهيئة الخدمات البيطرية هو الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية والترقيم وتقديم كل الرعاية والمتابعة والتحصينات.
وطالب القصير بتجهيز الوحدات البيطرية بالمعدات اللازمة لذلك والتنسيق مع مراكز التقليح وتدريب الأطباء البيطريين على ذلك بالمراكز التابعة للوزارة، مشيرا إلى أنه سوف يتم متابعه كل مديرية والتأكد من تنفيذها لهذه التكليفات.