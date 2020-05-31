أخبار مصر | تفاصيل جديدة عن إصابات كورونا بالمدن الجامعية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 07:33 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل جديدة عن إصابات كورونا بالمدن الجامعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، عن إجمالي عدد الحالات التي تلقت العلاج بالمستشفيات والمدن الجامعية المخصصة للعزل للمرضى المصابين بفيروس "كورونا" حتى 30 مايو، موضحًا أنها بلغت 5651 حالة، من بينها 4093 حالة تماثلت للشفاء، و1509 حالة نشطة، و49 حالة وفاة.

واستقبلت المستشفيات الجامعية، 1132 حالة؛ للاستفادة من الخدمات التي تقدم للعزل الصحي والعلاجي، من بينها 529 حالة تم خروجها من تلك المستشفيات، و490 حالة مستقرة، و61 حالة متواجدة بغرف الرعاية المركزة، و12 تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي، و49 حالة وفاة.

واستعرض وزير التعليم العالي، بيانًا بإجمالي عدد الأسرّة بالمستشفيات والمدن الجامعية المُخصصة لتقديم خدمات العزل الصحي والعلاجي لحالات الإصابة بفيروس كورونا الذي بلغ 2991 سريرًا.

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