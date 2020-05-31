أخبار مصر | تصل لـ39.. الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة الأيام المقبلة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 07:33 مساءً - انت الان تقراء خبر تصل لـ39.. الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة الأيام المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة حارة تتعرض لها البلاد، بدءا من غد الإثنين وتستمر لمدة 3 أيام، حيث تشهد البلاد ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة حتى الأربعاء المقبل.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد يوم الأربعاء درجة حرارة تصل الي 39 درجة، لتكون أعلي من المعدلات الطبيعية لها مقارنة في هذا التوقيت من العام الماضي، بينما تصل درجة الحرارة غدا الإثنين 35 درجة، ويوم الثلاثاء تصل الي 36 درجة.

ومن المتوقع أن يسود جنوب البلاد طقس شديد الحرارة خلال هذه الفترة، على أن تصل درجات الحرارة العظمى شمال وجنوب الصعيد 43 درجة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد سوف تشهد غدا الاثنين، ارتفاع في درجات الحرارة بكافة المحافظات، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، والوجه البحري طقس مائل للحرارة أيضا نهارا مائل للبرودة ليلا، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب مثيرة للرمال والأتربة.

كما تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، وشمال الصعيد طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

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توقعات درجات الحرارة.. غدا الاثنين

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين، العظمى بالقاهرة الكبرى 35 درجة والصغرى 24 درجة، والوجه البحري العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، وشمال الصعيد العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

توقعات درجة الحرارة.. يوم الثلاثاء

أما عن درجات الحرارة يوم الثلاثاء العظمى بالقاهرة الكبرى 36 درجة والصغرى 21 درجة، والوجه البحري العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 20درجة، وشمال الصعيد العظمي 40 درجة والصغرى 25 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.

توقعات درجة الحرارة.. يوم الأربعاء

بينما تكون درجات الحرارة يوم الأربعاء كالاتي: العظمى بالقاهرة الكبرى 39 درجة والصغرى 20 درجة، والوجه البحري العظمي 38 درجة والصغرى 20 درجة، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، وشمال الصعيد العظمي 43 درجة والصغرى 28 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 43 درجة والصغرى 30 درجة.