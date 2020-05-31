أخبار مصر | عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 07:33 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، تعديل موعد حظر التجول، في ضوء محاولات الدولة لإعادة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى، إلى جانب الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد الوزير في مؤتمر صحفي، أنه بدءًا منذ مساء اليوم الأحد، سيكون الحظر من 8 مساء وحتى 5 صباحًا، بدلًا من 6 صباحًا، لافتًا إلى تخصيص الخط ساخن 105 بوزارة الصحة، و15311 بمستشفيات التعليم العالي، للاستفسار عن كورونا.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا للمجموعة الطبية؛ اليوم الأحد، لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بإجراءات التعامل مع التصدي لانتشار فيروس "كورونا".

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حضر الاجتماع، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ومسئولي الجهات المعنية.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على ضرورة توافر جميع المستلزمات الطبية بالمستشفيات، مشيرًا إلى أن هذه المهمة منوطة بهيئة الشراء الموحد، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، مطالبًا بالتأكد من صرف هذه المستلزمات لجميع الأطقم الطبية، وعدم الاكتفاء بالاطمئنان لوجودها بالمخازن فقط.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء تقديم خدمة متميزة للمواطنين عبر الخطوط الساخنة التي تم تخصيصها للرد على جميع استفساراتهم بهذا الشأن، سواء من خلال الخط الساخن 105، أو غيره بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مع توفير العلاج المطلوب للمواطنين الذين سيتم عزلهم منزليًا، عن طريق الآلية الميسرة التي بدأت وزارة الصحة في تطبيقها.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على أهمية تفعيل أقصى طاقة للمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، بالتنسيق مع الأطقم الطبية بوزارة الصحة؛ لمواجهة هذا الفيروس.