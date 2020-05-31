أخبار مصر | أسوة بالأطباء.. "الصيادلة" تطالب بتخصيص أماكن عزل لأعضائها واعتبار ضحاياها شهداء

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 07:33 مساءً - انت الان تقراء خبر أسوة بالأطباء.. "الصيادلة" تطالب بتخصيص أماكن عزل لأعضائها واعتبار ضحاياها شهداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة الفرعية، إن الصيادلة حاليّا يمثلون خط الدفاع الأول في معركة فيروس كورونا نظرا لإغلاق أغلب العيادات الخاصة وتحويل المستشفيات لفرز وعزل المصابين، لذا يلجأ المرضى للصيدليات ويشكون أعراضهم ويطلبون العلاج، ومنهم من يكون حاملا بالفعل للفيروس.

وأضاف "الشيخ" في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن 90% من مرضى الاشتباه بفيروس كورونا يمرون على الصيداليات قبل ذهابهم للمستشفيات بأمل تلقي العلاج، وبالتالي الصيادلة معرضون للإصابة بفيروس كورونا بشكل كبير بحكم عملهم.

وطالب "الشيخ"، بتخصيص أماكن عزل للصيادلة المصابين بفيروس كورونا أسوة بالأطباء، كما طالب بتوفير أماكن عزل لأعضاء المهن الطبية لعدم الإضرار بالمنظومة جميعها في الوقت الذي نمر به وانتشار الجائحة.