أخبار مصر | الوفد: يجب تطبيق القانون ضد مخالفة قرار ارتداء الكمامة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 07:33 مساءً - انت الان تقراء خبر الوفد: يجب تطبيق القانون ضد مخالفة قرار ارتداء الكمامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الإستراتيجي، إنه تلاحظ التزام الغالبية من المصريين بارتداء الكمامات الطبية مع بداية أول يوم للعودة الجزئية للعمل، أمس السبت، مما يساعد على احتواء أزمة فيروس كورونا المستجد.

وشدد الجندي، على ضرورة التزام الجميع بنسبة 100% لكل شخص يخرج من منزله سواء للعمل أو التسوق أو غير ذلك، بارتداء الكمامات الواقية، مؤكدا ضرورة الحرص على ارتداء الكمامات الطبية التي تعمل على الوقاية من الإصابة بالفيروس والبعد عن الأنواع الأخرى كالمصنوعة من القماش أو مجهولة المصدر، لأنها ليس لها أي فائدة في الوقاية وارتدائها لن يفيد.

وأكد على أهمية الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية والأجهزة المعنية من أجل إجبار غير المتلزمين على ارتداء الكمامة حرصا على أرواحهم في المقام الأول وعلى أرواح المواطنين في الوقت نفسه.