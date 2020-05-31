أخبار مصر | الوفد: يجب تطبيق القانون ضد مخالفة قرار ارتداء الكمامة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 07:33 مساءً - انت الان تقراء خبر الوفد: يجب تطبيق القانون ضد مخالفة قرار ارتداء الكمامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الإستراتيجي، إنه تلاحظ التزام الغالبية من المصريين بارتداء الكمامات الطبية مع بداية أول يوم للعودة الجزئية للعمل، أمس السبت، مما يساعد على احتواء أزمة فيروس كورونا المستجد.
وشدد الجندي، على ضرورة التزام الجميع بنسبة 100% لكل شخص يخرج من منزله سواء للعمل أو التسوق أو غير ذلك، بارتداء الكمامات الواقية، مؤكدا ضرورة الحرص على ارتداء الكمامات الطبية التي تعمل على الوقاية من الإصابة بالفيروس والبعد عن الأنواع الأخرى كالمصنوعة من القماش أو مجهولة المصدر، لأنها ليس لها أي فائدة في الوقاية وارتدائها لن يفيد.
وأكد على أهمية الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية والأجهزة المعنية من أجل إجبار غير المتلزمين على ارتداء الكمامة حرصا على أرواحهم في المقام الأول وعلى أرواح المواطنين في الوقت نفسه.
وطالب مساعد رئيس الوفد، بضرورة الاستمرار في تطبيق القانون من جانب الأجهزة المعنية حتى لا يحدث أي تراخي من قبل المواطنين في الالتزام بارتداء الكمامات خلال الفترة المقبلة، مناشدًا كافة المواطنين بالالتزام وتوعية الآخرين، وتكثيف حملات التوعية في كافة وسائل الإعلام، مؤكدا أن الوعي الصحي من أهم عوامل النجاح في عبور الأزمة الحالية.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ 5693 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".