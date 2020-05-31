شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحر الأحمر» تعلن شفاء ٤ حالات جديدة من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر، تعافي ٤ حالات إصابة بفيروس كورونا، وشفائها وخروجها من مستشفي العزل بحميات الغردقة ومستشفي الغردقة العام، اليوم الأحد، بعد تحول حالتهم من إيجابية إلى سلبية، وتم السماح بخروجهم من المستشفيين ليرتفع عدد حالات التعافي والشفاء إلى ٢٦ حالة منذ بداية تخصيص حميات الغردقة ومستشفي الغردفة العام كمستشفيات للعزل.
ووجه «مرعي» الشكر للطاقم الطبي والإداري والتمريض على امجهود المبذول من مستشفى العزل بالغردقة.
واوضح «مرعي» أنه تم تخصيص ٦ مستشفيات بالبحر الأحمر للكشف على حالات الاشتباه من مصابي مرضى كورونا، وهي الغردقة العام ورأس غارب والقصير وسفاجا والشلاتين المركزي وجراحات اليوم الواحد بمرسى علم، وذلك طبقا لقرار وزارة الصحة ضمن ٣٢١ مستشفى على مستوي الجمهورية.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
23,449
-
تعافي
5,693
-
وفيات
913
كانت هذه تفاصيل خبر «صحة البحر الأحمر» تعلن شفاء ٤ حالات جديدة من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.