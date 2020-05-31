شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحر الأحمر» تعلن شفاء ٤ حالات جديدة من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر، تعافي ٤ حالات إصابة بفيروس كورونا، وشفائها وخروجها من مستشفي العزل بحميات الغردقة ومستشفي الغردقة العام، اليوم الأحد، بعد تحول حالتهم من إيجابية إلى سلبية، وتم السماح بخروجهم من المستشفيين ليرتفع عدد حالات التعافي والشفاء إلى ٢٦ حالة منذ بداية تخصيص حميات الغردقة ومستشفي الغردفة العام كمستشفيات للعزل.

ووجه «مرعي» الشكر للطاقم الطبي والإداري والتمريض على امجهود المبذول من مستشفى العزل بالغردقة.

واوضح «مرعي» أنه تم تخصيص ٦ مستشفيات بالبحر الأحمر للكشف على حالات الاشتباه من مصابي مرضى كورونا، وهي الغردقة العام ورأس غارب والقصير وسفاجا والشلاتين المركزي وجراحات اليوم الواحد بمرسى علم، وذلك طبقا لقرار وزارة الصحة ضمن ٣٢١ مستشفى على مستوي الجمهورية.