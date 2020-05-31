شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبدالغفار: 35 ألف سرير بـ 113 مستشفى جامعي مستعدة لتقديم خدمات علاج كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، إنه يوجد لدي الوزارة 113 مستشفي جامعي تحتوي على 35 ألف سرير مستعدة لتقديم خدمات علاج كورونا، موضحا انه تم استقبال 11 ألف عائد من الخارج وتقديم الرعاية لهم في المدن الجامعية.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد ظهر اليوم بمقر وزارة الدولة للاعلام، أن هناك تكليف لللمستشفيات الجامعة بالدخول في الخمات المقدمة لمرضى فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه حتي الان تم استخدام 23 مستشفي بالاضافة إلى مستشفيات جامعة الازهر والمستشفيات الجامعية بمستشفي عين شمس والقصر العيني الفرنساوي ومستشفيات جامعة بنها ومستشفيات جامعة حلوان.
وأكد أن هناك تعاون كبير بين وزارتي التعليم والبحث العلمي والصحة لتقديم كافة الخدمات اللازمة لمرضى كورونا، مشددا على أن هناك منظومة متكاملة في التعامل مع فيروس كورونا.
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