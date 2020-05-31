شكرا لقرائتكم خبر عن هالة زايد: لدينا 35 ألف سرير لمصابي كورونا.. وهناك 36 مستشفى عزل جديدة بنهاية الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ووجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، خلال المؤتمر الصحفي، الشكر لكل أعضاء الفريق الطبي في مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والخاصة، الذين يقومون بدور كبير في معركة مواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى وجود نماذج مضيئة بين الاطقم الطبية ومعربة عن أملها بأن تقوم تلك الاطقم بدور أكبر خلال الفترة المقبلة.

وأضافت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر وزارة الدولة للإعلام، أن الوزارة بدأت بالتوسع في مستشفيات علاج كورونا، مشيرة إلى أن الوزارة بدأت بـ 30 مستشفى عزل و3000 سرير، ووصلت الآن إلى 340 مستشفى و35 ألف سرير وهناك 36 مستشفى عزل جديدة بنهاية هذا الأسبوع هذا بالاضافة إلى المستشفيات الجامعية.

وقالت ان نسبة الاشغال في هذه المستشفيات بلغت 17%، داعية المواطنين إلى الذهاب إلى المستشفيات التي أعلنت عنها الوزارة وتم تخصيصها للعزل حيث توجد اماكن بجميع المستشفيات.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تسجيل أمس 1367 حالة إصابة بفيروس كورونا وكانت محافظة القاهرة من أكبر المحافظات التي شهدت اكتشاف حالات كثيرة حيث بلغ عدد الحالات بمحافظة القاهروة 50 % من اجمالي عددالحالات المكتشفة.

وأضافت انه خلال الفترة من 17 إلى 13 مايو بلغت نسبة الحالات في المستشفي 46% و43% بنزل الشباب والفنادق و17% بالعزل المنزلي وخلال الفترة من 24 إلى 30 مايو بلغت نسبة الحالات في المستشفي 44% ونزل الشباب والفنادق 14% والعزل المنزلي 12%.

وأشارت الوزير إلى وجود 8 آلاف حالة مصابة بكورونا بنزل الشباب، مؤكدة ان الوزارة وفرت 1400 قافلة طبية متحركة لتوزيع الأدوية على المصابين في العزل المنزلى.. موضحة ان تم امس تسيير 65 قافلة علاجية في القاهرة فقط.

وأضافت انه تم توفير 8 ملايين جرعة دوائية للمخالطين للمصابين بكورونا، و2 مليون جرعة للمصابين بالفيروس في العزل المنزلى ونصف مليون جرعة دوائية للمصابين بالمستشفيات

وأوضحت انه سيتم توفير 57 معملا لتحليل pcr بنهاية الاسبوع الجارى بالإضافة إلى 17 معملا تابعا لوزارة لتعليم العالى.

وأضافت أن هناك 5013 وحدة صحية في جميع المحافظات تقدم الادوية الوقائية للمخالطين، وتقديم الادوية للمرضي بالعزل المنزلي ومتابعة المخالطين.

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وقالت الوزيرة انه تم استخدام بلازما المتعافين في علاج المصابين بكورونا واثبتت نجاحها.. داعية المتعافين من المرض ومر عليهم اسبوعين التوجه إلى اقرب مستشفي لهم للتبرع بالبلازما.

وأضافت انه تم تحديث برتوكول العلاج منذ يومين بعد موافقة اللجنة العلمية المشكلة من أساتذة واستشاريين بوزارة الصحة وكليات الطب حيث تم استبعاد دواء «تموفلو».

وأشارت إلى أن الوزارة أطلقت تطبيق «صحة مصر» وقام بتنزيله حتي الان 600 ألف مواطن هذا التطبيق الذي يقدم خدمة للحالات الممصابة وكل المعلومات التي تتعلق بالفيروس، داعية إلى تحديث البرنامج، بالاضافة إلى تخصيص رقم على الواتسب أب لتقديم المعلومات عن المرض وهو 010553105105.