شكرا لقرائتكم خبر عن تاج الدين: الدولة لديها كافة الإمكانيات من مستشفيات وأدوية لمواجهة زيادة مصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الطبية والوقائية، إن الفترة الماضية شهدت زيادة في أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا خصوصا في الأسبوع الاخير من شهر رمضان وأسبوع العيد، مؤكدا أن الدولة لديها كافة الإمكانيات من مستشفيات وأدوية لمواجهة تلك الزيادات وهناك متابعة داخليا وخارجيا لمتابعة تطورات فيروس كورونا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر وزارة الدولة للإعلام إن زيادة عدد الحالات تسبب في حدوث نوعا من الازدحام الشديد على مستشفيات الحميات والصدر وهى الأماكن المخصصة لعلاج حالات كورونا، موضحا انه تم الاتفاق على زيادة عدد المستشفيات التي تستقبل هذه الحالات بالتعاون بين وزارتي الصحة والتعليم والبحث العلمي.

وأضاف أن الغالبية العظمي للحالات ما بين بسيطة ومتوسطة، موضحا ان المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعة لديها الكبيرة القدرة على استيعاب كل الحالات مع وجود كوادر بشرية مدربة على كيفية التعامل مع هذه الحالات وفق كل مرحلة.

وقال إنه خلال الأيام الأولى من ظهور فيروس كورونا كان هناك تخوف من انتشار العدوي لأن الفيروس عنيف ومعدي جدا، إلا إنه كان من الممكن الوصول إلى المخالطين، ولكن الان اصبح الانتشار سريعا جدا وهناك عائلات بالكامل حاملة للفيروس.

وأكد إنه على الرغم من ذلك فإن هناك أعداد كبيرة من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعة، مع اعتماد نتائج الاشعة المقطعية وتحليل الدم لاعطاء العلاج الذي وفرته الوزارة سواء للمصابين في المستشفيات أو العزل المنزلي، مشيرا إلى أن اجراء مسحة pcr ليست ضرورية الان للتاكد من الاصابة ولكن نتائج الاشعة المقطعية والتحاليل من مؤشرات الإصابة.

وأكد أن وزارة الصحة توفر العلاج لمصابي فيروس كورونا في المستشفيات والعزل المنزلى وذلك لمنع انتشار المرض وزيادة الحالات.

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