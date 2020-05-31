شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تقرر تعديل مواعيد حظر التجوال اعتبارا من اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام إن الحكومة تعمل بشكل متكامل وتضامني فيما يتعلق بازمة كورونا، مشيرا إلى حرصها الكامل على تقديم المعلومات للمواطنين في التوقيت المناسب وان الحكومة هي المرجعية فيما يتعلق بكافة المعلومات بهذا الشأن.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد ظهر اليوم بمقر وزارة الدولة للاعلام وتحدث خلاله كل من الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

وأشار هيكل إلى أن مواجهة هذه الأزمة هي عملية تضامنية بين الشعب والحكومة حيث يتم العمل بمنهج علمي يتطلب تضافر جهود المواطنين في الاستجابة إلى تنفيذ خطط وقرارات الحكومة الاحترازية بهذا الشأن.

وقال إن المجموعة الطبية المعنية بمواجهة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعها صباح اليوم قررت أن يتم تعديل مواعيد حظر تجوال المواطنين اعتبارا من اليوم ليصبح من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا بما يساعد الموظفين في الذهاب إلى أعمالهم.

وقال أسامة هيكل وزير الدولة للاعلام أن اجتماع المجموعة الطبية الذي عقد اليوم برئاسة رئيس الوزراء يعد الاجتماع الثاني، حيث سبق وأن عقد الاجتماع الأول الذي عقد يوم الخميس الماضي وشارك فيه وزارء التعليم العالي والصحة والإعلام والداخلية ومستشار رئيس الجمهورية الصحة والوقاية، مشيرا إلى أنه تم خلال الاجتماع المتابعة بكل اهتمام بالزيادة التي طرات على اعداد المصابين ولبعض الشكاوي بخصوص التكدس في بعض المستشفيات.

وأوضح أنه تم إقرار زيادة عدد الخطوط الخاصة برقم ١٠٥ والمتعلقة بوزارة الصحة وتخصيص رقم ١٥٣١١ لمستشفيات للتعليم العالى حيث يوجد بها مجموعة من الأطباء المختصين للرد على المواطنين بجانب تخصيص رقم ١٦٥٢٨ لمجلس الوزراء لخدمة المواطنين فيما يتعلق بأزمة كورونا إلى جانب انه سيتم خلال ال48 ساعة القادمة تخصيص رقم هاتفي بكل محافظة على حدة للرد على استفسار ات المواطنين وزيادة عدد المستشفيات الخاصة بالعزل وتوفير عبوات العلاج بكافة المستشفيات والوحدات إلى جانب دراسة امكانية توصيل العلاج للمنازل.

وأشار إلى انه سيتم ايضا متابعة العلاج بالمستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضي، موضحا ان رئيس الوزراء كلف المحافظين بمتابعة نظم الوقاية للاطقم الطبية بجميع المحافظات.

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وأعرب هيكل عن تقدير رئيس الوزراء والحكومة للأطقم الطبية في مواجهة جائحة كورونا لما يقدمونه من جهد كبير لهذا الشان، منوها في ذات الوقت بوجود شكاوي ضد قلة محدودة من الأطباء تمتنع عن تقديم الخدمة المواطنين بالشكل الملائم حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وضد كل من يمتنع عن تقديم الخدمة للمرضى في أي مستشفى.