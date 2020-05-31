شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يشارك بإجتماع مجلس الجامعة.. ويؤكد ضرورة ارتداء الكمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، باجتماع مجلس جامعة كفرالشيخ برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس الجامعة، وحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء وأساتذة جامعة كفرالشيخ، وذلك لمناقشة عدد من الملفات التعليمية والتنموية، وتحقيق التنمية المنشودة في مختلف المجالات.

في بداية الجلسة رحب رئيس الجامعة بمحافظ كفرالشيخ لحضوره إجتماع المجلس، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك والاستعانة بخبرات الجامعة في إقامة العديد من المشروعات بالمحافظة، مقدماً خالص الشكر والتقدير لحرصه على الحضور، وجهوده المستمرة في المحافظة، لإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية مساهمةً في الإنتصار والسيطرة على فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، كما قدم خالص الشكر وعظيم التقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لحرصه على مصلحة المواطن وصحته.

قال محافظ كفرالشيخ، يسعدنى ويشرفنى دائما أن أشارك في مجلس الجامعة في جلسته (182) لسنة 2020م، وسط علماء جامعة كفرالشيخ، أحد الأعمدة الرئيسية في المشاركة لحل مشكلات المجتمع، مشيراً إلى تكامل الدولة والحكومة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشاركه لمجابهة فيروس كورونا، وتطبيق الإجراءات لمجابهة الفيروس وانحساره في الأسابيع القادمة.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن هذه المرحلة يجب أن نأخذ في الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة الفيروس من أجل سلامة وحماية أرواح المواطنين، وفي الوقت نفسه استمرار عجلة الإنتاج، لافتاً أن الأمر ليس قضية ساعة الحظر ولكنه يتعلق بسلوكنا كمواطنين في الفترة التي تسبق ساعة الحظر.

وأعرب محافظ كفرالشيخ، على استقبال الجامعة لـ 600 مواطن من العالقين بالمملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الخدمات خلال فترة العزل الصحي بالمدينة الجامعية، كذا اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية والتطهير لكافة المتعلقات الخاصة بهم، وتوقيع الكشف الحرارى لهم للحد من انتشار العدوى، وتواجد الطاقم الطبى لمتابعتهم، وتسليمهم كمامات ومحاليل تعقيم، وتوفير كافة سبل الإقامة والإعاشة والتأكد من جودة الوجبات الغذائية وتوفير كافة سبل الراحة حفاظاً على سلامتهم.

وعلى هامش الاجتماع، أشار محافظ كفرالشيخ، إلى زيارة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي أكد على رفع كفاءة جميع مزارع الإنتاج الحيواني بالمحافظة التي يبلغ عددها 10 مزارع حيوانية، لافتاً أنه سيتم تسليمها إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وذلك لتطوير وتنمية الإنتاج الحيواني، وإعادة تشغيل المزارع التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بطريقة متطورة واقتصادية من خلال صغار المربين، وتوفير فرص عمل لهم.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن الوزارة تسير في رفع كفاءة الانتاج الحيواني بهدف رفع كفاءة الاصول والاستغلال الأمثل لها بما ينعكس على زيادة العائد وتطوير مزارع الإنتاج الحيواني بمختلف المحافظات وتوفير فرص العمل لشباب المحافظة.

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ومن جانبه أكد رئيس جامعة كفرالشيخ، على ارتداء «الكمامات الواقية»، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إن القرار يشمل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب في كليات الجامعة ومعاهدها والمستشفيات الجامعية والاداريين والعاملين في إداراتها المختلفة.

فضلاً عن استمرار عمليات تطهير وتعقيم المستشفى الجامعى ومستشفى الطلبة لضمان تحقيق أعلى مستويات الوقاية وسلامة الأطقم الطبية والتمريض والعاملين والمرضى، وذلك يأتى ضمن تنفيذ خطة شاملة أعدتها إدارة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية منذ بداية الأزمة والتى تم تعميمها على كليات وإدارات الجامعة والتي تتضمن التعقيم والتطهير اليومى للكليات والمستشفيات والمدن الجامعية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على الصحة العامة داخل الحرم الجامعي.