شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتفقد تجهيزات مستشفى التأمين الصحي بالعاشر لاستخدامها في العزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رافقه الدكتور جمال سلامة، مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالمحافظة، الأحد، مستشفي التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، لمعاينتها والوقوف على حالتها التجهيزية لإستخدامها كمستشفى عزل لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق والتكامل بين القطاعات الطبية المختلفة، والتأكد من جاهزية المستشفيات التابعة لها وتوافر الأجهزة والمستلزمات الطبية لتقديم أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لمصابي فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه أكد الدكتور جمال سلامة، مدير فرع هيئة التأمين الصحي، أنه تم تجهيز 6 غرف عزل بالمستشفى قابلة للزيادة لتصل إلى 20 غرفة في حاله الإحتياج إليها، بالإضافه إلى تجهيز 7 أسرة عناية مركزة وتوفير جهاز أشعة عادية، ومعمل للتحاليل لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين، من خلال تنفيذ البروتوكولات العلاجية المتبعة والموصي بها من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لحين تماثلهم للشفاء.

كما حرص محافظ الشرقية على تفقد مركز الحي العاشر غرب للأمراض التنفسية، والمخصص لاستقبال الحالات المتوسطة والبسيطة المصابة بفيروس كورونا المستجد، لتقديم أوجه الرعاية اللازمة لهم، والمنفذ من خلال جهاز مدينة العاشر من رمضان، بمساهمة من جمعية مستثمري العاشر والمجتمع المدني، والمقام على مساحة ٢٠٠٠ متر، مخصص منهم للمركز ٦٠٠ متر، والباقي مسطحات خضراء والمكون من ٣ أدوار ومزود بـ ٥٠ غرفة سعة ٥٠ سرير، فضلاً عن تزويده بمعمل وقسم أشعة مقطعية وأشعة x-ray «أشعه سينية» متحركة لخدمه المرضى بالغرف.

شارك في الزيارة الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، والمهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، والمهندس أيمن رضا أمين عام جمعية مستثمري العاشر من رمضان، والدكتور محي حافظ نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر.

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